Сбер перевел свою критическую инфраструктуру на отечественное ПО

Значимые объекты критической инфраструктуры к концу прошлого года перевел на отечественное программное обеспечение (ПО) Сбер, заявил старший вице-президент банка Кирилл Меньшов 3 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).
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