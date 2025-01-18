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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится – с их стороны последует обман»

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (874), уступая Уэйну Гретцки (894).

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