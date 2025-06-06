ЗАЭС: удары ВСУ по станции используются в качестве инструмента давления

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в преддверии встречи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя госкорпорации "Росатома" Алексея Лихачева используются в качестве инструмента давления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии