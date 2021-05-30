45 самых известных фраз Виктора Черномырдина

ПриколистыПолитика45 самых известных фраз Виктора Черномырдина Вот несколько фраз из выступлений покойного премьер-министр России Виктора Черномырдина на случай важных переговоров.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIi_sergeiдеменция. врожденная.SISergey IvanovА может, нет? Может, он умнее был всех нас? Может, просто смеялся над нами?сергей якубовДеменция у тебя, а Черномырдин был умнейшим человеком, но, к сожалению, очень косноязычным. То, что он сделал для России, ты и за тысячу лет не сделаешь... Сел перед экраном и сидит, вроде самый умный.. Помрешь, тебя забудут практически сразу, а Черномырдина и его эпоху буду вспоминать еще очень долго... Так что не обессудь, мальчик, ошибся ты в оценке этого человека.. А все из-за недостатка знаний...SISergey IvanovВ одной книге прочитал я удивительно умную мысль: «Настоящая клоунада- это не когда публика смеется над клоуном, а когда клоун смеется над публикой!» А ведь похоже, что так и есть! Похоже, просто смеялся над нами покойный Виктор Степанович! Похоже, был он умнее очень многих из нас...сергей якубовВсе может быть...Wlad WladТо же косноязычие, что и у Горбачева - в одной ВПШ учились.СанСаныч ДемченкоБыло бы смешно, если не было б так грустно..Особенно глядя на аттестат зрелости этого премьера...Как? Как такие попадают на Олимп?..Не судите-не судимы будете..Но время всё расставит по своим местам..Возможно...Ибо у человечества -его осталось не так уж много..Увы..ИМХОКомментировать
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