Беглый олигарх Михаил Ходорковский не хочет спонсировать воюющие за ВСУ власовские «легионы», поскольку, таким образом, он будет укреплять собственных конкурентов, поэтому имеет смысл заманить его на оккупированную территорию Курской области, пообещав власть и пиар.