В Екатеринбурге стартовал областной этап чемпионата «Пилоты будущего», в котором 270 участников проходят теоретический тест, тренируются на симуляторе и соревнуются в гонках на реальных дронах.
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