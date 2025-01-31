ТЕМА. ГЛАВНОЕ Немного выждав после инаугурации Трампа и переждав его самые потешные выходки, лидеры «братских» России стран и ближайших соседей стали наперебой свидетельствовать почтение вновь избранному американскому президенту.
Астана, Ереван и Баку встали в очередь на поклон к Трампу: барин, мы соскучились
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Гена Саваторов
ЛИЗОБЛЮДЫ
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13 час.
Анфиса Иванова
Мать родила, выучила и вырастила своих детей и не без гордости, но и материнской и боли, отпустила их в свободное широкое (!) жизненное плавание...уверенная, что ее дети будут достойно нести по жизни, заложенное ее материнской заботой и любовью, моральные качества добра, справедливости , чести и искренне благодарности своей матери ! А дети оказались ссучивщимися паразитами...
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12 час.
Silver Kont
Обычные черножопые пидарасы....
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8 час.
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