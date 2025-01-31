Астана, Ереван и Баку встали в очередь на поклон к Трампу: барин, мы соскучились

Анфиса Иванова

Мать родила, выучила и вырастила своих детей и не без гордости, но и материнской и боли, отпустила их в свободное широкое (!) жизненное плавание...уверенная, что ее дети будут достойно нести по жизни, заложенное ее материнской заботой и любовью, моральные качества добра, справедливости , чести и искренне благодарности своей матери ! А дети оказались ссучивщимися паразитами...