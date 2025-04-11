Экспорт древесины из Приангарья превысил миллион кубометров

С начала года из Иркутской области экспортировано более миллиона кубических метров древесины. Только в марте этот показатель составил 505 900 кубометров, из которых подавляющая часть (78%) была отправлена в Китай.
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