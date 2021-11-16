Шакил О’Нил о планах Чарльза Баркли уйти на пенсию в 60 лет: «Он будет здесь всегда. Он нужен нам, а мы нужны ему»

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Шакил О’Нил прокомментировал заявление своего коллеги Чарльза Баркли о том, что он планирует уйти на пенсию в 60 лет.

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