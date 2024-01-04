Чёрный кошмар белых силовиков Раз за разом встречаю в дискуссиях вокруг всяческих случаев беспредела пришельцев и бездействия наших правоохранителей мысль о том, что «всё у них проплачено».
Чёрный кошмар белых силовиков
Комментарии
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Аудрюс
И заносят и прессуют.. У нас поселок городского типа. Раньше было свое отделение милиции (не полиции). Но и там провели оптимизацию... В результате остался один участковый..., которого последний раз видел года два назад....
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1 час.
Галина 123
Силовиков перевести на вахтовый метод работы. Отправлять в командировки со своими командирами, с табельным оружием, в полевом амуниции в другие регионы. И пусть наводят порядок, раз на местах пока не могут. Развели бардак по стране с этими мигрантами. Читать даже противно. По сути, оставили народ один на один с бандами нацменов.
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1 час.
Maxim Yushkin
😐 Ув. Ильдус Мамлеев, а Вы не опасаетесь что Вам "прилетит"? И ещё, "опричнина"- явление очень неоднозначное, историки, в её оценках, до сих пор "копья ломают". С обычными "ментами"- куча эксцессов, а Вы предлагаете беспредел узаконить.
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55 мин.
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