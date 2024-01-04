ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Токаев - хитрая лиса, хочет у сидеть на нескольких стульях сразу и при этом тянуть из России всё что можно, а мы, ну ...Стадия принятия?
  • Татьяна Калабрио
    Скрины тут нельзя?В Киеве нас ждут ...
  • Татьяна Калабрио
    А как хор в новогоднюю ночь в Одессе, когда один черт стал орать кричалки - Путин-..., Слава..., Понад усе.... И с ба...В Киеве нас ждут ...

Чёрный кошмар белых силовиков

Чёрный кошмар белых силовиков

Чёрный кошмар белых силовиков Раз за разом встречаю в дискуссиях вокруг всяческих случаев беспредела пришельцев и бездействия наших правоохранителей мысль о том, что «всё у них проплачено».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
И заносят и прессуют.. У нас поселок городского типа. Раньше было свое отделение милиции (не полиции). Но и там провели оптимизацию...  В результате остался один участковый..., которого последний раз видел года два назад....
Ответить
1 час.
Галина 123
Силовиков перевести на вахтовый метод работы. Отправлять в командировки со своими командирами, с табельным оружием, в полевом амуниции в другие регионы. И пусть наводят порядок, раз на местах пока не могут. Развели бардак по стране с этими мигрантами. Читать даже противно. По сути,  оставили  народ один на один с бандами  нацменов.
Ответить
1 час.
Maxim Yushkin
😐 Ув. Ильдус Мамлеев, а Вы не опасаетесь что Вам &quot;прилетит&quot;? И ещё, &quot;опричнина&quot;- явление очень неоднозначное, историки, в её оценках, до сих пор &quot;копья ломают&quot;. С обычными &quot;ментами&quot;- куча эксцессов, а Вы предлагаете беспредел узаконить.
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх