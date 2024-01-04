Чёрный кошмар белых силовиков

Аудрюс И заносят и прессуют.. У нас поселок городского типа. Раньше было свое отделение милиции (не полиции). Но и там провели оптимизацию... В результате остался один участковый..., которого последний раз видел года два назад....

Галина 123 Силовиков перевести на вахтовый метод работы. Отправлять в командировки со своими командирами, с табельным оружием, в полевом амуниции в другие регионы. И пусть наводят порядок, раз на местах пока не могут. Развели бардак по стране с этими мигрантами. Читать даже противно. По сути, оставили народ один на один с бандами нацменов.