Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг US Open Российский теннисист Андрей Рублев обыграл корейца Квон Сон У в Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг US Open Российский теннисист Андрей Рублев обыграл корейца Квон Сон У в матче второго круга US Open-2022.