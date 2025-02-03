Целью атаки на ЖК "Алые паруса" мог стать глава федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат», действующего на территории ДНР, Армен Саркисян.
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Целью атаки на ЖК "Алые паруса" мог стать глава федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат», действующего на территории ДНР, Армен Саркисян.