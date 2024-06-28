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Глава МО Польши Косиняк-Камыш: инструкторов не будут направлять на Украину для обучения ВСУ

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: инструкторов не будут направлять на Украину для обучения ВСУ

Вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Polskie Radio заявил, что польское руководство планирует продолжать обучать военнослужащих ВСУ на территории Польши и не намерено направлять инструкторов на Украину.

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