Глава МО Польши Косиняк-Камыш: инструкторов не будут направлять на Украину для обучения ВСУ

Вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Polskie Radio заявил, что польское руководство планирует продолжать обучать военнослужащих ВСУ на территории Польши и не намерено направлять инструкторов на Украину.
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