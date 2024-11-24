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Как сделать выразительные скулы? Макияж, упражнения и стрижки, которые помогут вам в этом!

Как сделать выразительные скулы? Макияж, упражнения и стрижки, которые помогут вам в этом!

Многие девушки мечтают о сильно выступающих, выразительных скулах. Ведь это делает лицо изящнее! В погоне за подобным, они согласны даже лечь под нож хирурга! Но погодите, есть и другие, менее кардинальные способы, как сделать скулы ярко выраженными.

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