Корабельный состав Балтийского флота сдаёт курсовые задачи

За прошедший период уже более 10 экипажей успешно отработали элементы боевой и повседневной организации при стоянке корабля в базе, ряд экипажей отработали элементы курсовой задачи К-2 (отработка одиночным кораблём задач по предназначению в море).
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