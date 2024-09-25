Лавров: РФ не поддержит Германию и Японию в качестве постоянных членов СБ ООН

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ не поддержит расширение Совета Безопасности ООН путем принятия в качестве постоянных членов Германии и Японии.