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Лавров: РФ не поддержит Германию и Японию в качестве постоянных членов СБ ООН

Лавров: РФ не поддержит Германию и Японию в качестве постоянных членов СБ ООН

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ не поддержит расширение Совета Безопасности ООН путем принятия в качестве постоянных членов Германии и Японии.

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