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Власти Челябинска назначили главу старейшего района города

Власти Челябинска назначили главу старейшего района города

Главой Ленинского района Челябинска назначили бывшую чиновницу городского управления ЖКХ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Ленинского района назначена Ольга Гущина.

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