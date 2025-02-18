Власти Челябинска назначили главу старейшего района города

Главой Ленинского района Челябинска назначили бывшую чиновницу городского управления ЖКХ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Ленинского района назначена Ольга Гущина.
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