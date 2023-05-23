Минобороны подготовило проект о компенсации пенсии на время службы в зоне СВО

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о том, что в Минобороны РФ подготовили законопроект о полной компенсации пенсии на время службы в СВО, информирует «Интерфакс».
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