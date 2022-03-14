Россия и Индия перестанут использовать доллар во взаимной торговле

Индия и Россия рассматривают юань как базисную валюту для схемы рупия-рубль Индия и Россия рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия-рубль.
Индия и Россия рассматривают юань как базисную валюту для схемы рупия-рубль Индия и Россия рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия-рубль.
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