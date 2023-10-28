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Почему Россия решила напомнить про свое ядерное оружие

Почему Россия решила напомнить про свое ядерное оружие

В качестве эпиграфа к данной публикации хотелось бы привести цитату от одного из самых знаменитых в мире топ-менеджеров Лидо Энтони «Ли» Якокка: «Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой».

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