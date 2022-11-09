Как выбрать и удержать хорошего строителя

В 2022 году население России стало больше интересоваться загородной недвижимостью — количество обращений в строительные компании выросло на 15–20%, а спрос на покупку жилья увеличился в два раза по сравнению с показателями первого полугодия 2021 года.
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