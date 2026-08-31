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Царьград

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Делягин высмеял попытки "отучить" граждан России от VPN: В политике "единороссов" нашлась нестыковка

Делягин высмеял попытки "отучить" граждан России от VPN: В политике "единороссов" нашлась нестыковка

Михаил Делягин высмеял попытки "отучить" граждан России от VPN. В политике "единороссов" нашлась нестыковка.

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