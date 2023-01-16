Политика как она есть

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Почему вертолеты AH64 Apache еще окажутся на Украине, но позже

Почему вертолеты AH64 Apache еще окажутся на Украине, но позже

Любопытные новости пришли накануне с Туманного Альбиона. Сперва одно британское СМИ сообщило о возможности передачи Украине ударных вертолетов американского производства AH-64 Apache, но вскоре его заявление дезавуировало другое британское СМИ.

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