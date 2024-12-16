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Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что объекты инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

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