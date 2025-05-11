Великая Победа – 1945: Дунайский бассейн почти 50 лет гарантировал безопасность СССР и восточноевропейских стран

Впервые за всю российскую и советскую историю бассейн Дуная, составляющий более трети территории зарубежной Европы, благодаря разгрому советскими войсками фашизма стал надёжным военно-политическим тылом нашей страны с 1945-го в последующие почти 50 лет.
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