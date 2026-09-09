«Ты бесстыжая»: Захарова жестко ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее заявления об «оккупации» страны.
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