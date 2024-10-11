Региональный материнский капитал: как получить и на что потратить

Наряду с федеральным материнским капиталом регионы устанавливают собственные выплаты на детей. Рассказываем, где действует эта мера поддержки, как получить региональный маткапитал и на что его можно потратить Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется.
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