Региональный материнский капитал: как получить и на что потратить

Наряду с федеральным материнским капиталом регионы устанавливают собственные выплаты на детей. Рассказываем, где действует эта мера поддержки, как получить региональный маткапитал и на что его можно потратить Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется.