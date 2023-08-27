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US Open. Расписание 29 августа. Медведев сыграет в 19:00 мск, турнир начнут Рублев, Касаткина, Хачанов, Соболенко

US Open опубликовал расписание на 29 августа, второй игровой день. На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени.

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