Поплавская допустила, что шоу «Звезды» не вышло из-за ее критики

Актриса Яна Поплавская прокомментировала ситуацию с отменой показа шоу «Звезды» на канале НТВ. В своем Telegram-канале артистка предположила, что это может быть связано с ее публичной критикой в адрес программы, где выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва.