Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Китайское агентство дало оценку BBB+g со стабильным прогнозом Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом.
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