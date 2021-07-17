Зарубил мечту: Жену отравленного банкира убил новый муж

Истерзанное тело дочери лежало у входа на балкон. Отец, которого она приехала навестить из Краснодара, живой ее не застал и вызвал полицию, а о гибели 33-летней Екатерины Пузиковой первым в соцсетях сообщил ее коллега, адвокат Андрей Соколов.