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Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) ТрампТрамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Какой глупец выражает сомнения, задавая вопрос - а не кинут ли нас опять США? Конечно кинут. Эта цивилизация без кидалова жить не сможет. Ведь грабили весь мир. То есть всех  кидали. А кто не хотел быть кинутым, платил за это жизнью, подавлялся сетью баз по миру. Ну неужели не понятно?!
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20 час.
Валерий Мешалкин
Кинут не кинут??? Любит не любит??? Конечно кинут и любят лишь себя. Вековая история нас этому учит, а так же последние десятилетия сплошных обманов. Сегодня западные в т.ч. и американские деятели боятся победы России на поле боя, хотя сами вытягивали на это поле Россию.
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19 час.
Лариса Кирюхина
Сша и хохлы в Саудовской Аравии семь часов решали ,как Россию обмануть .если наши согласятся ,то России конец. Про Северный поток ни слова ,а кто за это заплатит .с ними нельзя по-человечески ....
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16 час.
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