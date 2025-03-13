Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

АС Анатолий Страшко Какой глупец выражает сомнения, задавая вопрос - а не кинут ли нас опять США? Конечно кинут. Эта цивилизация без кидалова жить не сможет. Ведь грабили весь мир. То есть всех кидали. А кто не хотел быть кинутым, платил за это жизнью, подавлялся сетью баз по миру. Ну неужели не понятно?!

Валерий Мешалкин Кинут не кинут??? Любит не любит??? Конечно кинут и любят лишь себя. Вековая история нас этому учит, а так же последние десятилетия сплошных обманов. Сегодня западные в т.ч. и американские деятели боятся победы России на поле боя, хотя сами вытягивали на это поле Россию.