Прокуратура добилась признания трудовых отношений в Липецкой области

Работник предприятия в Липецкой области, трудившийся столяром восемь месяцев, не был официально оформлен: с ним не заключили трудовой договор, не внесли сведения в трудовую книжку и не делали отчисления в ОСФР.
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