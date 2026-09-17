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Новости Липецка

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Прокуратура добилась признания трудовых отношений в Липецкой области

Прокуратура добилась признания трудовых отношений в Липецкой области

Работник предприятия в Липецкой области, трудившийся столяром восемь месяцев, не был официально оформлен: с ним не заключили трудовой договор, не внесли сведения в трудовую книжку и не делали отчисления в ОСФР.

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