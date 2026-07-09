Власти Омана отвергли идею сборов за судоходство в Ормузском проливе

Султанат Омана выступил с заявлением после того, как ранее на неделе американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Оман и Иран якобы представили США план по управлению судоходством в Ормузском проливе, который предусматривает взимание административных сборов.
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