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Журнал «Профиль»

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Власти Омана отвергли идею сборов за судоходство в Ормузском проливе

Власти Омана отвергли идею сборов за судоходство в Ормузском проливе

Султанат Омана выступил с заявлением после того, как ранее на неделе американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Оман и Иран якобы представили США план по управлению судоходством в Ормузском проливе, который предусматривает взимание административных сборов.

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