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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Словил русский "Кинжал" во французских Альпах: Загадочная эпидемия, покосившая офицеров НАТО

Словил русский "Кинжал" во французских Альпах: Загадочная эпидемия, покосившая офицеров НАТО

Наемники настолько уверовали в себя, что думают, будто на сафари отправляются. Но их через некоторое время спускают с небес на землю, а многих и гораздо глубже, причем, без права на возвращение на родину.

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