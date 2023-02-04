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Посол Антонов: США, поставляя Украине все более мощные вооружения, де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы

Посол Антонов: США, поставляя Украине все более мощные вооружения, де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы

Соединенные Штаты, поставляя Украине все более мощные вооружения, фактически науськивают киевскую сторону атаковать регионы Российской Федерации.

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