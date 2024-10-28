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Царьград

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Цены на смартфоны в России выросли на 15%: прогноз удорожания в 2025 году

Цены на смартфоны в России выросли на 15%: прогноз удорожания в 2025 году

В России за первые три квартала 2024 года цены на смартфоны выросли на 12–15%. Курс валют и ключевая ставка повлияли на стоимость.

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