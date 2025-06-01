В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на ближайшие сутки. По информации ГУ МЧС России по РТ, в республике местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с, а в отдельных районах возможны шквалы до 25 м/с, ливни и град.