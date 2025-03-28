Врачи больницы Тарко-Сале начали удалять миому матки с помощью лапароскопии

В Тарко-Салинской ЦРБ впервые начали применять лапароскопический метод при удалении миомы матки. Врачи провели уже три таких операции различной степени сложности, сообщили в telegram-канале медучреждения.
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