Вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан-1» продолжат строить специалисты «Росатома»

Сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев озвучил, что правительство Вьетнама решило вернуться к вопросу возведения в стране атомной электростанции «Ниньтхуан-1», которое было остановлено почти 10 лет назад.
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