Космонавт подшутил над адептами теории плоской Земли

Космонавт Иван Вагнер подшутил над так называемыми плоскоземельщиками. Он поздравил россиян с 1 апреля и продемонстрировал несколько снимков с парящей в невесомости на фоне нашей планеты фигуркой с тремя китами, на которых, по представлениям древних людей, держалась плоская Земля.
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