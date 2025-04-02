Космонавт подшутил над адептами теории плоской Земли

Космонавт Иван Вагнер подшутил над так называемыми плоскоземельщиками. Он поздравил россиян с 1 апреля и продемонстрировал несколько снимков с парящей в невесомости на фоне нашей планеты фигуркой с тремя китами, на которых, по представлениям древних людей, держалась плоская Земля.