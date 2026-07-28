Попытки Зеленского и Нетаньяху привлечь внимание Трампа предрекли

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание президента США Дональда Трампа в ходе встреч в Белом доме, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.