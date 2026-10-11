По поводу ударов по дата-центрам Яндекса

Враги атаковали очередной дата-центр Яндекса. Некоторые сервисы отваливаются, а многие сайты останавливают работу, так как они были на эти сервисы завязаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IQ ниже обезьяны,...
- Дронопорты у гран...
- Г Главные ведьмы ЕС...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым