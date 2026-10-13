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Царьград

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Саудовская Аравия предложила построить нефтепроводы в обход Ормуза

Саудовская Аравия предложила построить нефтепроводы в обход Ормуза

Саудовская Аравия намерена привлекать другие государства и инвесторов к созданию нефтепроводной инфраструктуры, которая позволит сократить зависимость экспорта стран Персидского залива от Ормузского пролива.

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