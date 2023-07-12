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Fox о наркотиках в Белом доме: самый громкий скандал со времён Моники Левински — но люди Байдена его замалчивают

Fox о наркотиках в Белом доме: самый громкий скандал со времён Моники Левински — но люди Байдена его замалчивают

Скандал с обнаруженным на минувшей неделе на территории резиденции президента США кокаином стал самым громкой новостью оттуда за долгое время — однако в администрации Джо Байдена эту тему обсуждать отчего-то не желают, отметил ведущий Fox Джесси Уотерс.

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