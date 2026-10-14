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Газета.ру

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Bloomberg: HomeView от Apple выйдет 13 ноября

Bloomberg: HomeView от Apple выйдет 13 ноября

Apple представила новое устройство HomeView — умный дисплей за $299, который должен стать центральным элементом ее экспансии на рынок умного дома и вызова Amazon и Google, сообщается на сайте компании.

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