Цена биткоина продолжает испытывать давление

Цена биткоина упала ниже $58 000, а альткоины также потеряли около 3%. Большинство криптовалют находятся в минусе, а аппетит инвесторов к риску значительно снизился после неудачной попытки биткоина преодолеть порог $65 000.
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