Врач Акимов рассказал о подозрительных признаках головной боли

Виталий Акимов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра (EMC), предупредил в беседе с RT, что головная боль, которая сопровождается судорогами, нарушением поведения, спутанностью сознания или обмороками, — повод записаться на приём к врачу.
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