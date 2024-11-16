Врач Акимов рассказал о подозрительных признаках головной боли

Виталий Акимов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра (EMC), предупредил в беседе с RT, что головная боль, которая сопровождается судорогами, нарушением поведения, спутанностью сознания или обмороками, — повод записаться на приём к врачу.