НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    ... и тишина на всех федеральных каналалах! А про какого нибудь еврея, навроде изи губермана - целый день будут говор...Петербург отмечае...
  • Александр Самбур
    так это ж прямое нарушение правил христианства! че блять за многобожие ?Митрополит Варсон...
  • Астон Мартин
    озабоченность и гневность ...и главное что против тактики американцев вести военные действия чужими руками , ничего н...Министерство обор...

Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену подоходного налога для получающих зарплату в размере МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену подоходного налога для получающих зарплату в размере МРОТ

Работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, кто получает зарплату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), нужно отменить, предложила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх