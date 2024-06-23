Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену подоходного налога для получающих зарплату в размере МРОТ

Работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, кто получает зарплату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), нужно отменить, предложила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
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