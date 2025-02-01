Times: Европа просит США прикрыть миротворческую миссию на Украине

Лидеры стран Европы все больше осознают, что для отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка Соединенных Штатов, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
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